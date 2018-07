Ninguém vai a protesto em defesa de adolescente Uma equipe de cerca de dez policiais do Grupo Especial de Resgate (GER) ficou de prontidão nesta sexta-feira na entrada do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo, pois havia ameaça de manifestação na frente do local em defesa a inocência do adolescente Marcelo Pesseghini, suspeito de assassinar os pais, a avó, a tia-avó e de se matar na casa da família, na Brasilândia, zona norte da capital paulista. O evento marcado pela internet teve confirmação de mais de 700 pessoas, mas não houve a presença de ninguém.