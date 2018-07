Nintendo reduz projeção de lucro antes de lançamento do Wii U A Nintendo reduziu sua projeção anual de lucro em quase 50 por cento, na quarta-feira, devido ao efeito do iene forte e da queda nas vendas de consoles sobre seu faturamento enquanto a empresa prepara o lançamento do sucessor de seu console Wii, que ela espera ajude a reanimar o crescimento dos lucros.