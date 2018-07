Nintendo ruma para terceiro prejuízo anual consecutivo

A empresa que começou fazendo jogos de cartas há mais de um século cortou sua previsão de vendas do Wii U no mundo para o ano até 31 de março em quase 70 por cento, para 2,8 milhões de unidades. A empresa cortou a previsão de vendas para o seu portátil 3DS para de 18 milhões para 13,5 milhões de unidades. O Wii U é o sucessor do Wii, que foi um grande sucesso.

O presidente da Nintendo, Satoru Iwata, que prometeu no ano passado levar a fabricante de games em dificuldades de volta ao lucro neste ano fiscal, pediu desculpas aos acionistas em uma assembleia em Osaka, mas disse que seu fracasso em cumprir sua promessa não significa que ele tenha de renunciar ao cargo.

"Não haverá uma grande renovação na administração no curto-prazo", disse Iwata para repórteres.

A Nintendo espera agora para este ano fiscal um prejuízo operacional de 35 bilhões de ienes (335,76 milhões de dólares), ante uma projeção inicial de lucro de 100 bilhões de ienes. A nova estimativa também fica drasticamente abaixo de uma projeção média de 54,7 bilhões de ienes em lucro de uma pesquisa com 18 analistas feita pela Thomson Reuters I/B/E/S.

(Por Chang-Ran Kim, Ayai Tomisawa, Dominic Lau e Reiji Murai)