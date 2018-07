Nippon Steel cresce na Usiminas com fatia da Vale A Nippon Steel, segunda maior siderúrgica do mundo informou nesta quinta-feira que junto com uma subsidiária vai comprar a participação de 5,9 por cento que a Vale detém na Usiminas. A Nippon informou que acertou com a Vale a compra de 14,9 milhões de ações da siderúrgica mineira e com isso a participação do grupo japonês na empresa crescerá para cerca de 30 por cento. O valor da operação não foi informado. Representantes da Vale e da Usiminas não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto no Brasil. No final de maio do ano passado, a Vale já havia anunciado intenção de vender sua participação na Usiminas. O presidente-executivo da mineradora, Roger Agnelli, informou na época que a decisão de sair da siderúrgica deveu-se à "divergência estratégica" entre as duas empresas. Entre as divergências estava a decisão da Usiminas em expandir sua atuação na área de minério de ferro. Representantes da Vale e da Usiminas no Brasil não estavam disponíveis para comentar o assunto. (Por Yuko Inoue; Reportagem adicional de Alberto Alerigi Jr. em São Paulo)