Nishikouri estraga festa de Djokovic e vai à final do Aberto dos EUA

Em notável demonstração de resistência, Nishikori deu sequência às vitórias sobre o terceiro e quinto cabeças de chave, Milos Raonic e Stan Wawrinka, respectivamente, numa exibição ainda mais extraordinária, na qual moeu o líder do ranking em duas horas e 52 minutos, na abafada quadra do Estádio Arthur Ashe.

Com a vitória, Nishikori, décimo do ranking, negou a Djokivic uma quinta final seguida do Aberto dos EUA.

O japonês de 24 anos vai agora aguardar o vencedor da segunda semifinal entre Roger Federer, número dois do mundo e cinco vezes campeão do Aberto dos EUA, e Marin Cilic, 15º do ranking mundial.