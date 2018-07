Nissan é 1a montadora habilitada no novo regime automotivo O governo publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira portaria habilitando a japonesa Nissan a aderir ao novo regime automotivo brasileiro a partir do próximo ano, apurando créditos de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre os veículos que trará do exterior enquanto constrói sua fábrica no Rio de Janeiro.