Niterói: PM diz que mortos são 4 mulheres e 1 criança Ao contrário do divulgado há pouco, as cinco pessoas encontradas e retiradas mortas dos escombros no Morro do Bumba, em Niterói (RJ), são quatro mulheres e uma criança do sexo masculino. As informações são do coronel José Paulo Miranda, subcomandante dos Bombeiros em Niterói, durante entrevista à Rádio CBN do Rio.