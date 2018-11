Niterói precisa de R$ 14 mi para atingidos, diz prefeito O prefeito de Niterói, Jorge Roberto da Silveira, afirmou que precisa de R$ 14 milhões a R$ 15 milhões para assentar famílias em áreas de risco que estão desabrigadas por causa das chuvas, além de recuperar os acessos da cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. Niterói contabiliza até agora 60 dos 110 mortos no Rio, segundo dados do governo estadual. Há vários pontos da cidade em que as pessoas procuram os corpos dos familiares com as próprias pás e enxadas.