Niterói-RJ faz operação contra dengue tipo 4

Segundo o secretário de Saúde, Sérgio Côrtes, os exames para identificar o tipo do vírus circulante são feitos por amostragem. "Não é importante para o tratamento saber se o paciente tem o tipo 1 ou 4. Isso só é importante para o acompanhamento epidemiológico", disse Côrtes. Ele ressaltou que a população não deve ficar alarmada com a chegada do novo tipo. "Não há registro na literatura médica, nem nos casos de dengue tipo 4 identificados no Norte e Nordeste, que esse vírus seja mais agressivo".

A virologista Rita Nogueira, chefe do Laboratório de Flavivírus do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) confirma que o vírus 4 não é mais agressivo que os demais. Mas ressalta que infecções sequenciais por diferentes vírus da dengue podem levar a casos mais graves da doença. "Com a população suscetível aumenta o risco de epidemia no próximo verão, mas ainda há tempo de as autoridades agirem, diminuindo a população de mosquito", afirmou a especialista, que elogiou as ações tomadas em Niterói.