Niterói: secretário não descarta explosão Em entrevista, ao vivo, à Rádio CBN do Rio, o secretário municipal de Saúde de Niterói, Alkamir Issa, afirmou que há a possibilidade de uma explosão, em decorrência de um acúmulo de gases, ter sido a causa do desmoronamento de casas, ocorrido na noite desta quarta-feira, 7, no Morro do Bumba, no Viçoso Jardim, zona norte da cidade, pois existe um lixão na área atingida.