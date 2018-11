Niterói sofre novo deslizamento, tragédia já matou 153 no RJ

De acordo com estimativas do Corpo de Bombeiros, pelo menos 40 casas foram soterradas e haveria 70 desaparecidos no morro do Bumba, em Niterói, região metropolitana do Rio.

Além de residências, foram soterrados estabelecimentos comerciais, creches e igrejas. Seis corpos foram retirados dos escombros e 56 feridos foram resgatados.

"Foi uma tragédia grave, e os trabalhos são intensos lá. Infelizmente há relatos de mais corpos", disse o sargento Eduardo, do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.

Um contingente de 150 homens do Corpo de Bombeiros e cerca de 40 da Força Nacional de Segurança trabalham nos esforços de resgate. A estimativa é de que foram deslocados 600 metros quadrados de terra. As equipes de resgate usam retroescavadeiras para retirar a terra do local.

Com a tragédia no morro do Bumba, subiu para 85 o número de mortos pelas fortes chuvas em Niterói desde a segunda-feira. No Rio de Janeiro 48 pessoas morreram afetadas pelo temporal, em São Gonçalo 16 e Nilópolis, Paracambi, Petrópolis e Magé registraram uma morte cada.

"Gostaria de ser solidário ao povo de Niterói, que vive uma grande tragédia, e isso serve para reforçar o meu apelo para que as pessoas deixem áreas de encosta e de risco, porque ali era uma área com essas características", disse o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

O temporal que provocou tragédia no Estado do Rio começou a cair no final da tarde de segunda-feira e levou o caos à capital, que praticamente parou na terça-feira. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), somente na terça-feira choveu mais do que o esperado para todo o mês de abril na cidade.

A maioria das mortes aconteceu em regiões de encostas e áreas de risco.