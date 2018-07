Niterói tem protesto marcado para a tarde desta quarta

RIO - Um novo protesto contra o aumento das passagens de ônibus está marcado para a tarde desta quarta-feira, 19, em Niterói. Manifestantes discutem pelas redes sociais se a marcha seguirá em direção à Ponte Rio-Niterói para bloquear a via. A concentração ocorrerá às 17 horas na Praça Araribóia, próxima ao local das barcas que realizam o transporte de passageiros entre Niterói e o Rio de Janeiro.

A manifestação estava programada para seguir o mesmo trajeto feito na última sexta-feira, 14, quando cerca de 2,5 mil pessoas caminharam em direção à Prefeitura e à Câmara Municipal. No entanto, uma enquete foi colocada no Facebook para saber se os manifestantes pretendem seguir em direção à ponte. Até o momento, a proposta mais votada era essa, com 1.765 votos. Outros 355 preferem manter o trajeto anterior e não bloquear a ponte.