Niterói vai desapropriar 87 casas próximas a lixão Técnicos do Instituto do Meio Ambiente (Inea) começaram o cadastramento das famílias que moram nos arredores do lixão do Morro do Céu, em Niterói (região metropolitana do Rio), que vive situação semelhante ao Moro do Bumba, onde até 150 pessoas podem ter sido soterradas em um deslizamento na quarta-feira. A Prefeitura de Niterói anunciou que 87 serão desapropriadas. No entanto, os moradores estão preocupados com os valores das indenizações.