Níveis na Unesp e Unicamp são menores

O consultor em ensino superior Carlos Monteiro afirma que esses porcentuais das universidades são "assustadores". "As universidades praticamente ficam sem recursos para investir mais em tecnologia, novos projetos de pesquisa. A USP, maior universidade da América Latina, não poderia estar assim."

Monteiro afirma que as instituições públicas no País mantêm uma proporção média de 80% do orçamento congelado com gasto pessoal. "É comum, mas um exagero. Isso fala um pouco sobre nosso atraso."

Professor de Economia da USP em Ribeirão Preto, Amaury Gremaud entende que, com essa realidade, é hora de as universidades consolidarem outras formas de financiamento. "As universidades precisam de outras parcerias, buscar a iniciativa privada e fazer ligações com o exterior. Nas universidades de fora do País, há muito dinheiro de doações."

* Corrigida às 15h45. O orçamento da Unesp para este ano é de R$ 2,29 bilhões, e não de R$ 2,9 bilhões, como informado na versão original.