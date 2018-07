Nível de água do Sistema Cantareira está abaixo de 9%

O nível do sistema, criado na década de 1970, era de 9,1 por cento no sábado, tendo recuado a 8,9 por cento no domingo, segundo dados disponíveis no site da Sabesp.

O nível atual está bem abaixo dos cerca de 27 por cento do início do ano e dos 62 por cento exibidos um ano antes.

A Sabesp, que está reduzindo a captação de água do Cantareira, está investindo cerca de 80 milhões de reais para a construção de 17 bombas que vão sugar água do fundo das represas, abaixo do nível da captação das comportas.

A empresa também está fazendo transferência de água dos sistemas de armazenagem Alto Tietê, que está com nível de 33,8 por cento atualmente, e Guarapiranga, com nível de 75,2 por cento de capacidade ocupada.

Além disso, a Sabesp estendeu até o final do ano e para todas as 31 cidades que atende na região metropolitana do Estado programa de desconto em contas de quem reduzir o consumo de água em 20 por cento sobre a média dos últimos 12 meses.

(Por Roberta Vilas Boas; Edição de Alexandre Caverni)