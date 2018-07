Nível de água no Sistema Cantareira diminui para 19,6% O nível de água armazenado no Sistema Cantareira, incluindo a utilização do chamado "volume morto", recuou 0,8 ponto porcentual desde o dia 01 de julho, atingindo 19,6% de sua capacidade neste sábado. Os dados são do site da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).