Nível de atividade industrial cai 0,8% em agosto

O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria paulista subiu 2,7% em agosto, ante julho, na comparação sem ajuste sazonal, segundo dados divulgados ontem pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). No cálculo com ajuste sazonal, o INA caiu 0,8%.

O nível de atividade apresentou queda de 7,4% em relação a agosto de 2008, de 12,8% no acumulado de oito meses deste ano e 9,3% no período de 12 meses até agosto. O dado do INA de julho foi revisado de 2%, ante junho, com ajuste, para 2,1%. No cálculo sem ajuste, a elevação de 4% passou para 3,9%.

O nível de utilização da capacidade instalada (Nuci), sem ajuste, ficou em 81,6%, em agosto, praticamente estável em relação aos 81,5% de julho. No cálculo com ajuste, recuou de 81% em julho para 80,1% em agosto. No mês, a Fiesp apurou reduções nas horas pagas (0,3% ante julho), trabalhadas (0,4%), nos salários nominais (2,7%) e nos salários reais (3,2%). Subiram apenas as vendas nominais (2,2%) e as vendas reais (2,1%).

De acordo com o diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp, Paulo Francini, a queda de 7,4% no nível de atividade na indústria paulista no cálculo com ajuste sazonal, não significa quebra na tendência de recuperação econômica.

Trata-se de "um comportamento anormal dentro de um ano anormal", diz Francini. "O mês de agosto costuma ser um dos mais fortes do ano em termos de atividade industrial. Neste ano, a performance foi afetada por estarmos em um ano de crise. O cálculo dessazonalizado leva em conta esse comportamento histórico, e ficou negativo porque o resultado de agosto deste ano foi pior que o de meses de agosto de anos anteriores."

"Não estamos aterrorizados com esse número negativo. Ele não representa uma quebra na tendência de recuperação da atividade industrial", acrescentou Francini. Essa foi a primeira queda no cálculo do INA, com ajuste, desde fevereiro, quando o índice recuou 0,2%.

Para mostrar que esse resultado não afeta a tendência, o diretor destacou o resultado do INA ante agosto de 2008, de -7,4%, bem menor que a queda de 9,4% em julho deste ano na comparação com julho de 2008.

De acordo com Francini, parte desse recuo na atividade industrial está relacionada à queda do indicador que mede as vendas nominais, de 0,8% em agosto ante julho, com ajuste sazonal. Segundo ele, as vendas foram impactadas pela valorização do real, que, segundo cálculo da Fiesp, foi de 4,5% em agosto. "Dessa diminuição de 0,8% nas vendas, 0,6 ponto porcentual está ligado à valorização da moeda. Se o real tivesse se mantido estável no mês, a redução das vendas nominais seria de apenas 0,2%", disse Francini.

Outro fator que explica essa queda da atividade em agosto é o menor número de dias úteis - apenas 21 -, o que influenciou o Nuci. A Fiesp prevê que o nível de atividade da indústria paulista deve encerrar o ano com queda de 7%. Somente a queda da produção para mercados externos, em média de 30%, faria o INA cair 8%.

Segundo Francini, a produção para o mercado interno pode chegar ao fim deste ano nos mesmos níveis de 2008, ou até com um alta de 1%. Isso deve ocorrer porque a tendência para os próximos meses é de crescimento da produção, de acordo com a pesquisa Sensor, que mede a confiança dos empresários. Na segunda quinzena de setembro, a Sensor atingiu 57,8 pontos, o melhor resultado desde o início da série histórica, iniciada em junho de 2006.

NÚMEROS

2,7 %

foi a alta do INA em agosto , ante julho, sem ajuste sazonal

0,8 %

foi a queda do INA em agosto, ante julho, com ajuste sazonal

7,4 %

foi a queda do INA de agosto em relação a agosto de 2008

12,8 %

foi a queda do INA neste ano

9,3 %

foi a queda do INA no acumulado de 12 meses até agosto de 2009