Nível de emprego da indústria paulista cai 0,28% em setembro--Fiesp

Na série sem ajuste, houve queda de 0,01 por cento no mesmo período. Na comparação com setembro de 2011, o resultado mostrou queda de 2,85 por cento, sendo ainda que, no acumulado do ano, o nível de emprego agora tem avanço de 0,95 por cento, acrescentou a Fiesp.

Na divulgação anterior, o indicador havia caído 0,26 por cento em agosto ante julho na comparação com ajuste sazonal, recuando ainda 0,33 por cento na série sem ajuste.

Em escala nacional, o emprego na indústria voltou a registrar leve queda em agosto ante julho, com recuo de 0,1 por cento, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados no último dia 10.

O nível de emprego serve como um importante indicador de avaliação do desempenho do setor, que tem colaborado para o baixo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

Por isso, o setor industrial é um dos focos do governo para a recuperação econômica e, por isso, lançou diversas medidas. Entre elas, estão a desonerações da folha de pagamento e a prorrogação da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para alguns setores, como o automotivo.

Os últimos dados sobre produção em escala nacional foram mais animadores, com alta de 1,5 por cento em agosto frente a julho, o maior avanço em 15 meses.

Na última quinta-feira, o Banco Central informou ainda que seu Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), considerado uma espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), subiu 0,98 por cento em agosto ante julho.

Produzido mensalmente pela Fiesp, o Índice de Nivel de Emprego toma como base a resposta de questionários enviados a empresas e sindicatos relacionados à indústria de transformação, para medir as contratações e demissões no Estado de São Paulo.

(Reportagem de Arthur Ordones)