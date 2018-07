Nível de emprego da indústria paulista recua 0,26% em agosto--Fiesp

Sem ajuste, o indicador recuou 0,33 por cento no mesmo período, registrando ainda baixa de 3,13 por cento na comparação com agosto do ano passado. No acumulado do ano, o nível de emprego tem ganho de 0,90 por cento.

O indicador, produzido mensalmente pela Fiesp, toma como base a resposta de questionários enviados a empresas e sindicatos relacionados à indústria de transformação, para medir as contratações e demissões no Estado de São Paulo.

(Por Frederico Rosas)