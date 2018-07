Nível de reservatórios do Sistema Cantareira cai a 16,6%

Faltando um dia para o término do mês, o volume de chuvas acumulado em fevereiro não chega a 32% da média histórica mensal. Segundo o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, a Sabesp trabalha com a previsão de que, em março, as chuvas serão mais intensas.

Cálculo de especialistas aponta que seria necessário chover, ao menos, 1000 milímetros (mm) entre fevereiro e março para que os reservatórios do Sistema Cantareira voltem a operar dentro de um nível de segurança. Considerando que até hoje choveu 64 mm sobre a região do sistema, o mês de março teria de apresentar uma média de chuvas quatro vezes superior ao normal.

Para evitar um racionamento de água em São Paulo, a Sabesp foi autorizada a explorar uma reserva adicional de 400 milhões de metros cúbicos de água, o chamado volume morto. Como a água fica abaixo dos níveis operacionais do Sistema Cantareira, a concessionária terá que investir na construção da infraestrutura necessária para a captação, o que deve extrapolar a plano inicial de investimentos da companhia para 2014 e demorar de 30 a 60 dias