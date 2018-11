Nível de rio sobe e assusta São Luiz do Paraitinga

Mesmo assim, três famílias foram removidas e abrigadas em casas de parentes. Na manhã de hoje, o rio já estava quase no seu nível normal. A previsão para os próximos três dias, na cidade, é de chuvas pouco intensas. Para o funcionário público e fotógrafo Alexandre Medeiros, há um temor das pessoas por conta do que ocorreu no início do ano. "Todo mundo está com medo e desconfia de qualquer sinal de enchente, mas o que ocorreu é normal nessa época", disse. Ele sugere que a Defesa Civil cadastre todos os moradores ribeirinhos e utilize a tecnologia para evitar outras tragédias. "As pessoas podem ser avisadas por mensagens de texto sobre a situação", comenta.

As primeiras obras emergenciais de contenção de encostas já estão sendo realizadas e segundo a secretária de Planejamento da prefeitura, Cristiane Bittencourt, em 2011 esses trabalhos terão continuidade, com o desassoreamento de oito quilômetros do rio Paraitinga e o aumento de sua calha. Nas bacias dos rios Turvo e do Chapéu, o serviço já está sendo concluído. "Enquanto isso, o rio é monitorado 24 horas pela Defesa Civil, que controla o nível de chuvas e mantém contato permanente com a cidade de Cunha, onde fica a nascente", explica. Obras de maior vulto, segundo a secretária, só serão realizadas após estudos de georeferenciamento da bacia, que devem levar pelo menos seis meses.