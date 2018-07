Nível de sistema de represas Cantareira em SP recua a 10,9%

O recuo mantém tendência de esgotamento do sistema, que ganhou força em meados do primeiro trimestre. A situação, a pior desde que o sistema Cantareira foi criado, na década de 1970, fez a Sabesp aprovar em fevereiro programa de desconto nas contas de consumidores que economizarem água. Porém, desde então o nível do sistema recuou quase que pela metade.

O recuo no nível de armazenamento do Cantareira, que abastece cerca de 9 milhões de habitantes na região metropolitana de São Paulo, caiu apesar das chuvas acumuladas em abril estarem próximas da média histórica para o mês, de 89,3 milímetros.

Para maio, a média de chuvas no Cantareira é de 83,2 milímetros, recuando a 56 milímetros em junho, 49,9 milímetros em julho e 36,9 milímetros em agosto, tradicionais meses de pluviosidade reduzida.

Procurada, a Sabesp não comentou o assunto. O governo de São Paulo, controlador da companhia, tem evitado decretar racionamento de água na região metropolitana em ano eleitoral e em que seleções que disputarão a Copa do Mundo virão ao Estado.

A crise hídrica também acontece em um momento de revisão da outorga do Sistema Cantareira. A Sabesp é responsável pelas vazões de água e a outorga, concedida pela Agência Nacional de Águas, expira em agosto.

(Por Alberto Alerigi Jr.)