Nível do Cantareira atinge novo recorde de baixa

O nível do Sistema Cantareira caiu para 4,7% de sua capacidade nesta segunda-feira, 0,1 ponto porcentual abaixo do índice registrado ontem (12). Essa é a marca mais baixa do principal manancial de São Paulo já registrada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

As condições meteorológicas definirão as próximas mudanças no Cantareira, pois não há como prever a manutenção do nível ou um novo recorde de baixa capacidade. Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), não há previsão de chuva significativa para os próximos dez dias em toda a região.

A Sabesp encaminhou à Agência Nacional de Águas (ANA) o plano para a exploração da segunda cota do volume morto do Cantareira na última sexta-feira (10). De acordo com a Sabesp, as obras já estão prontas e, se necessário, a segunda cota será liberada.