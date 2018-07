Nível do Cantareira cai para 5,8% e bate novo recorde

O nível do Sistema Cantareira bateu novo recorde negativo nesta segunda-feira. O volume das represas que abastecem a capital e a Região Metropolitana de São Paulo chegou a 5,8%, de acordo com dados divulgados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). No domingo, o nível era de 6%.

Há exatamente um ano, o volume do Cantareira era de 40,1%. Os reservatórios do Sistema Alto Tietê também apresentaram queda de 0,2 ponto porcentual entre ontem (5) e hoje, atingindo a marca de 11,7%. Nesta segunda-feira, a Sabesp deve entregar o plano de contingência do Sistema Cantareira para a Agência Nacional de Águas (ANA). Nele, espera-se que o governo defina limites de captação para cada cenário de chuvas. Ou seja, que coloque no papel qual o limite para decretar um racionamento.

Reportagem publicada ontem pelo jornal O Estado de S. Paulo mostra que regiões da capital paulista que antes sofriam com as enchentes enfrentam agora a falta de água. É o caso, por exemplo, do bairro Jardim Romano. Há cerca de um mês, eles fazem estoque em garrafas, panelas e baldes para conviver com a falta d?água noturna. Há cinco anos, a região, porém, ganhou destaque ao enfrentar um alagamento que durou mais de dois meses e atingiu 2 mil famílias.