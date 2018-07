Nível do Cantareira fica estável em 7,1% neste sábado O nível do Sistema Cantareira, o principal reservatório de água para o abastecimento da Grande São Paulo, ficou estável neste sábado, na comparação com o dia anterior. De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o patamar se manteve em 7,1%. O nível dos sistemas Alto Tietê e Alto Cotia também ficou estável de ontem para hoje. Nos sistemas Guarapiranga, Rio Grande e Rio Claro houve queda no volume de água armazenada.