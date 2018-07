Nível do Cantareira sobe pelo quarto dia seguido As fortes chuvas da semana passada na capital e na Grande São Paulo fizeram subir o nível dos principais reservatórios que abastecem essas regiões. O Sistema Cantareira registrou 0,1 ponto porcentual de avanço em relação ao último relatório e opera com 5,7% de sua capacidade, sendo o quarto dia seguido de alta no manancial em 2015.