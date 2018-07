Nível do Cantareira volta a cair e já está em 9,6% O nível do Sistema Cantareira voltou a cair neste sábado. De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o volume do principal manancial que abastece a capital paulista caiu 0,1 ponto porcentual, de 9,7% para 9,6% entre ontem e hoje.