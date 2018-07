Nível do reservatório da Cantareira cai para 19,8% O nível do reservatório de água do Sistema Cantareira, que abastece quase 10 milhões de habitantes da capital paulista e da Grande São Paulo, está em 19,8%, informou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). É o nível mais baixo deste verão, que tem registrado chuvas abaixo da média. Segundo levantamento diário da Sabesp, até este domingo o volume de chuva acumulado para o mês no sistema é de 1,3 milímetro, ante média histórica do mês de 202,6 milímetros. Em janeiro, as chuvas também ficaram bem abaixo da média, em 87,8 milímetros, ante 259,9 milímetros esperados para o período. No final do mês, o volume de água no reservatório era de 22,2%.