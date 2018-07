Nível do Rio Acre atinge marca de sua 2ª maior cheia

O nível do Rio Acre, em Rio Branco, alcançou 17,12 metros na manhã deste domingo. De acordo com informações da prefeitura da capital acreana, essa é a mesma marca da segunda maior cheia da história das medições, ocorrida em 1988. Segundo a prefeitura, as medições no Rio Acre começaram em 1970.

Conforme o balanço feito até as 9h, 3.987 pessoas estão desabrigadas em Rio Branco. O número de imóveis atingidos chega a 15 mil. Ao todo, 33 bairros e comunidades rurais sofrem com a cheia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê para hoje e amanhã céu encoberto a nublado, com pancadas de chuva. A temperatura pode variar de 21ºC a 30ºC nesses dias.

Na última sexta-feira, o governo federal anunciou a disponibilização, por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil, de R$ 1 milhão para o apoio às vítimas das chuvas que atingem as cidades do Estado.