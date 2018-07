Nível do Rio Muriaé começa a baixar O nível das águas do Rio Muriaé, que invadiu a comunidade de Três Vendas, em Campos de Goytacazes, no norte fluminense, começou a baixar. Segundo a prefeitura, a área alagada após o rompimento do dique da BR-356 amanheceu este sábado, 7, com 20 centímetros a menos de água.