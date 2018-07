Nível do Rio Negro recua pela primeira vez em 3 meses O Rio Negro baixou hoje pela primeira vez desde o início da cheia, há três meses. Hoje a medição acusou 29,75 metros ante 29,77 metros ontem, a maior marca registrada até hoje. No dia 25 de junho, o recorde de 1953, a maior cheia dos últimos cem anos, foi ultrapassado quando o nível do Rio Negro alcançou os 29,71 metros. Segundo nota do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), a previsão é que o rio oscile, descendo ou subindo um a dois centímetros por dia para, em agosto, a vazante começar.