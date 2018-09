Nível do Rio Negro sobe três centímetros hoje no AM O rio Negro subiu mais três centímetros de ontem para hoje, marcando 13,68 metros. No último domingo, a queda do nível do rio bateu o recorde nas medições feitas há 108 anos pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), chegando a 13,64 metros, um centímetro a menos do que o recorde anterior de 1963.