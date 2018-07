Nível do sistema Cantareira cai para 11,6%

O pequeno volume de chuvas (1,5 milímetros) que caiu sobre a região do sistema nessa terça-feira não foi capaz de impedir a nova queda das reservas. No acumulado de abril, as chuvas totalizam 85,5 milímetros, o que corresponde a 95,7% da média prevista para o mês. Com o início do período seco, que vai de abril a meados de outubro, a expectativa é de um volume de chuvas cada vez menor.

Responsáveis por 82% da capacidade total do Cantareira, os reservatórios Jaguari e Jacareí têm uma situação ainda mais crítica. De acordo com relatório do comitê anticrise, chefiado por representantes da Agência Nacional de Águas (ANA) e do Departamento de Água e Energia Elétrica de São Paulo (DAEE), as duas reservas contam com apenas 4% de sua capacidade.

Sozinho, o sistema Cantareira é responsável pelo abastecimento de metade da região metropolitana de São Paulo. Desde 2004, os reguladores federal e estadual já alertavam que a Sabesp deveria reduzir à sua dependência do conjunto de reservatórios. A concessionária nega falta de investimentos e diz que a atual crise de abastecimento é decorrência apenas da escassez atípica do último verão.

Em uma das tentativas de evitar o racionamento de água na Grande São Paulo, a Sabesp transferiu parte do abastecimento de água em região antes atendidas pelo Cantareira para os sistemas Alto Tietê, Guarapiranga e Rio Grande, hoje com 36,3%, 78,8% e 95,3% da capacidade, respectivamente.