Nível do sistema Cantareira cai para 13,3%

Diante da pior crise hídrica de sua história, a concessionária tem adotado uma série de medidas para garantir os serviços de abastecimento na região metropolitana. As obras para exploração do volume morto do Cantareira e o projeto para interligação do sistema com a bacia do rio Paraíba do Sul, por exemplo, custarão ao menos R$ 580 milhões à companhia.

Ontem, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) estimou que o programa de bônus da Sabesp terá um impacto de cerca de R$ 800 milhões para a concessionária. O cálculo foi feito após a ampliação do desconto de 30% das tarifas para todos os 31 municípios da Grande SP atendidos pela Sabesp, incluindo a capital.

"O valor vai depender de até quando vai o programa de bonificação. Então, se você imaginar que vai até o fim do ano, pode ficar em torno de R$ 800 milhões. Mas isso só vai se saber de acordo com o período que o bônus ocorrerá", disse Alckmin, durante vistoria a obras do Metrô, na zona sul da capital. De acordo com a Sabesp, o plano vale, no mínimo, até dezembro.

A companhia já anunciou um corte de R$ 700 milhões no orçamento previsto para o ano e disse que irá readequar o plano de investimentos em 2014. A ideia é minimizar os efeitos financeiros das medidas emergenciais sobre o resultado da concessionária ao longo do ano. Segundo especialistas, além do impacto direto no caixa com as quedas de receita e com os investimentos inesperados, a Sabesp deve enfrentar um aumento nas despesas operacionais. A transferência de parte do abastecimento da região atendida pelo Cantareira para sistemas mais distantes como o Alto Tietê e Guarapiranga, por exemplo, deve elevar os gastos com energia elétrica para o bombeamento de água.