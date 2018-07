Nível do Sistema Cantareira cai para 14,5% da capacidade

Na última quarta-feira, o governador Geraldo Alckmin classificou a atual crise hídrica do Cantareira como "algo excepcional", resultado de ciclos climáticos "totalmente irregulares". A região do manancial, na divisa entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais, enfrentou o verão mais seco dos últimos anos. Em janeiro e fevereiro, por exemplo, choveu apenas 33,8% e 36,0% da média histórica mensal, respectivamente.

Em março, o volume de chuvas aumentou, mas ainda é insuficiente para garantir uma recuperação do sistema. Até hoje, as chuvas acumuladas do mês correspondem a 65% do previsto.

Ainda segundo Alckmin, apesar dos crítico índice do Cantareira, outros sistemas "estão na faixa dos 90%". "Isso mostra como esses ciclos (climáticos) estão irregulares", afirmou. Entretanto, nesta sexta-feira, o Rio Grande é o único sistema da Grande São Paulo com capacidade superior aos 90% (91,7%). Os sistemas Alto Tietê e Guarapiranga, acionados para atender parte da região antes abastecida pelo Cantareira, contam com 37,2% e 75,9% dos reservatórios, respectivamente.