Nível do sistema Cantareira cai para 16,8% da capacidade O índice que mede o volume de água armazenado no Sistema Cantareira apresentou nova queda nesta quarta-feira, 26, atingindo apenas 16,8% da capacidade total dos reservatórios, de acordo com dados da Sabesp. Ontem, o nível era de 16,9%. A marca de hoje é a pior já registrada desde o início de operação do sistema, em 1974.