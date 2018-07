Nível do Sistema Cantareira recua e chega a 25%

Em relação a ontem, a queda no nível do conjunto de reservatórios usado para abastecer 8 milhões de pessoas na Região Metropolitana de São Paulo foi de 0,1 ponto porcentual. Até o dia 15, véspera do início do uso do "volume morto", o volume útil do Sistema Cantareira era de 8,2%.

De acordo com a Sabesp, o reservatório com 400 milhões de metros cúbicos de água situado abaixo das comportas das represas do sistema acrescentou 18,5 pontos porcentuais ao volume útil.