Nível do Sistema Cantareira sobe 0,1 p.p., para 19,3% O nível do Sistema Cantareira subiu 0,1 ponto porcentual de ontem para hoje, de acordo com dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), apesar de não ter havido chuva. Neste sábado, o manancial estava com 19,3% de sua capacidade de reserva.