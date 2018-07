Nível do Sistema Cantareira volta a subir neste domingo Depois de atingir 15,8% - o menor nível da história - na última sexta-feira, o volume armazenado no Sistema Cantareira, o maior abastecedor de água da região metropolitana de São Paulo, subiu para 16,1% neste domingo. O nível já havia aumentado no sábado para 16,0%.