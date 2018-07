No Aeroporto de Guarulhos, 1 em cada 4 voos atrasa

No relatório do ano passado, referente a 2009, o Aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, constava como o menos pontual entre os maiores do País. Cumbica ficava em sexto lugar.

A Anac considera atrasados voos que saem a partir de 15 minutos depois do horário previsto - é menos flexível que a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que tolera até meia hora de atraso. O relatório, concluído em julho, tem 2010 como ano-base. A Infraero não se manifesta sobre os números do anuário.

A agência mostra ainda que a eficiência da aviação comercial - que leva em conta regularidade e pontualidade - caiu de 80,6% em 2009 para 77,1% no ano passado, reflexo de uma queda de eficácia das companhias. Enquanto os aeroportos transportaram 24 milhões de pessoas a mais no ano passado, a pontualidade geral das companhias aéreas caiu de 87% para 83%.

Entre as dez rotas mais movimentadas - aquelas com maior quantidade de voos regulares -, as oito que mais atrasam saem de Cumbica ou Congonhas, em São Paulo. Segundo a Anac, o passageiro pode se preparar para esperar principalmente nos voos entre Guarulhos e Brasília, Porto Alegre, Rio e Salvador, não importa a companhia. Outras rotas de grande movimento com índice de atraso próximo a 25% são as de Congonhas para Brasília, Curitiba, Santos Dumont e Belo Horizonte. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.