No Alemão, Paes promete aumento a policiais de UPPs

O anúncio ocorreu em visita do prefeito ao Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Na segunda-feira, a soldado da PM Fabiana Aparecida Souza, de 30 anos, foi morta com um tiro de fuzil após ataques de bandidos à UPP Nova Brasília, dentro da comunidade. Trata-se do primeiro policial de uma UPP a ser executado em serviço. Seu corpo foi enterrado nesta quarta-feira em Valência, no sul do Estado.

Com o aumento da gratificação, que é somada ao salário pago pelo governo do Estado, a Prefeitura terá um acréscimo de R$ 15 milhões por ano nos gastos com os policiais. O orçamento passa de R$ 30 milhões para R$ 45 milhões.