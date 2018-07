No AM, maioria dos municípios cumpriu o prazo Enquanto na maior parte do País os municípios tiveram dificuldades para elaborar seus planos locais de gestão de resíduos sólidos, o Estado do Amazonas conseguiu que 56 dos 62 municípios entregassem os planos no prazo. Resultado, segundo o secretário executivo de Compensações Ambientais, José Adailton Alves, da metodologia adotada pelo Estado, em parceria com a Associação Amazonense de Municípios (AAM). "Em 2008, já trabalhávamos com uma política de fortalecimento dos sistemas estaduais e municipais de meio ambiente, criando fundos municipais e fazendo diagnósticos locais", diz.