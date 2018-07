No AM, PF apreende 300 kg de pasta base de cocaína Mais de 300 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos na madrugada de hoje por agentes da Polícia Federal (PF) e equipes da Marinha, próximo ao município de Anori (AM). Segundo a assessoria da Marinha, a droga estava sendo transportada em uma canoa, com bananas por cima. Dois homens foram presos e um morreu durante o tiroteio no rio. Também foram apreendidas pistolas, escopetas e munições.