No balanço de um tema

Imagine aprender passos de tango em alto-mar. Ou ouvir os muitos decibéis do metal do Sepultura em um show ao vivo. Opções tão distintas como essas duas estão disponíveis nesta temporada, graças aos cruzeiros temáticos. Da gastronomia ao fitness, passando pela moda e pelo humor, eles reúnem passageiros com os mesmos interesses. Abaixo, detalhes de algumas saídas. Os preços são os mínimos por pessoa em cabine dupla.

Cruzeiro Bem-Estar

Uma semana dedicada à reeducação alimentar e à mudança de hábitos. Essa é a proposta da Costa. Os hóspedes farão aulas de alongamento, pilates, ioga e dança. E terão uma série de palestras sobre saúde, bem-estar e nutrição. Para voltar relax e saudável.

Navio Costa Serena. Saída de Santos (29/1 a 5/2) e do Rio (30/1 a 6/2).

Destinos: Santos, Rio, Salvador, Ilhéus e Ilhabela. A partir de US$ 669.

Oktoberfest

Quer conhecer a Alemanha no Brasil? Então a pedida é embarcar nesse cruzeiro inédito da MSC. Do som à culinária, tudo vai lembrar as terras germânicas. Uma banda alemã fará a trilha sonora, e os hóspedes terão palestras sobre harmonização, a culinária típica e a famosa cerveja local. No mais, o navio oferecerá aulas de dança, shows de humor e até um concurso para eleger o senhor e senhora Oktoberfest.

Navio MSC Armonia. Saída de Santos (25 a 29/10).

Destinos: Rio, Búzios e Ubatuba. A partir de US$ 469.

Cruzeiro Gourmet

Para aficionados em culinária, esse cruzeiro promete uma imersão no assunto. Tanto em termos teóricos quanto práticos. Afinal, chefs como Gustavo Rocha, de São Paulo, e Teresa Paim, de Salvador, darão palestras e workshops. Eles também ensinarão os hóspedes a prepararem suas próprias iguarias. O cardápio é eclético e passa pela gastronomia brasileira, italiana e argentina, entre outras especialidades.

Navio Costa Fortuna. Saídas de Santos (de 09 a 18/3) e do Rio (de 10/3 a 19/3).

Destinos: Rio, Buenos Aires, Punta del Este e Porto Belo. A partir de US$ 899.

Royal Life

Esse transatlântico da Royal Caribbean é movido pelo fitness. O leque de opções pode contentar diferentes gostos e idades, em modalidades como hidroginástica, spinning e street dance. No cardápio, alimentos saudáveis.

Navio Vision of the Seas. Saída de Santos, com opção de embarque no Rio (5 a 12/2).

Destinos: Rio, Búzios, Salvador e Ilhabela. A partir de R$ 2.422, mais taxas.

Brazil Fashion Cruise

Para os amantes da moda, o cruzeiro da MSC oferece desfiles, concurso de modelos e estilistas apresentando na passarela suas mais recentes criações.

MSC Opera. Saída de Santos (30/1 a 9/2).

Destinos: São Francisco do Sul, Punta Del Este e Buenos Aires. A partir de US$ 1.049.

A companhia MSC promove também o Cruzeiro do Humor, com shows de comédia stand-up e caricaturistas. Saída em 20/3. A partir de US$ 1.099.

Motorcycle Rock Cruise

Roqueiros, preparem-se. O CVC Zenith propõe um festival a bordo. A atração principal é

o show do Sepultura, mas

outros grupos tocam Queen, Led Zeppelin, Stones etc. A CVC tem outras opções musicais. De 30/1 a 2/2. A partir de U$ 480 (all inclusive).

Tango e Milonga

Os temáticos de dança também estão em alta. Um exemplo é o 4º Tango & Milonga, no navio Costa Fortuna, que ruma a Punta del Este. Os passageiros podem aproveitar aulas e apresentações de dançarinos para voltar como experts. De 14 a 23/1. A partir de US$ 949.

Anos Dourados

Os ritmos que embalaram os românticos anos 1950 são vedetes do Grand Mistral, da Ibero. Ray Conniff, jazz e Elvis Presley fazem parte da trilha sonora, enquanto fotos e documentários também lembram a década. De 18 a 26/2. A partir de US$ 789.

Navio é o Amor 2011, Zezé di Camargo & Luciano

A dupla que batiza o cruzeiro da Olympia/ MSC faz pocket shows e aparições em vários ambientes, inspirando até pedidos de casamento. De 19 a 23/3. A partir de US$ 649.