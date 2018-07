No balanço dos presidenciáveis, Serra é o grande vencedor

De todos os nomes ventilados à sucessão de 2010 que atuaram nestas eleições municipais, foi o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), o maior vencedor indireto da disputa. O desempenho do tucano supera, com folga, o de possíveis adversários em 2010: a ministra Dilma Rousseff (Casa Civil), o deputado Ciro Gomes (PSB-CE) e o governador Aécio Neves (MG), ainda que este tenha conseguido eleger seu afilhado político. Inicialmente em terceiro lugar, o democrata superou as resistências e venceu Marta Suplicy (PT) neste segundo turno, dando mais musculatura eleitoral a seu padrinho político. "Serra jogou muito bem. Sairá das urnas sem arranhões", afirmou o senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE), próximo ao tucano. Já Áecio Neves conseguiu eleger Márcio Lacerda (PSB), após um apertado cenário eleitoral no final do primeiro e início do segundo turno. Aécio e José Serra são adversários silenciosos no PSDB pela vaga na indicação de candidato a presidente da República. E é justamente Serra quem sai na frente na disputa interna. Em Belo Horizonte, o governador tucano orquestrou uma aliança com o PT e apoiou um candidato desconhecido. Embora Lacerda tenha vencido no segundo turno, deixou para seus padrinhos um passivo de desgaste político ao não conseguir elegê-lo no primeiro turno, como queria. Seu desempenho, no entanto, foi superior ao dos governistas cotados à sucessão nacional. Dilma e Ciro Nome preferido por Lula à sua sucessão, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, não vinculou seu nome a nenhum candidato de forma contundente nem patrocinou fórmulas complexas de apoio- -a exemplo de Serra e Aécio. Apesar disso, não brilhou nas cidades onde visitou para ajudar petistas e aliados. Além de reforçar a corrida de Marta em SP, Dilma fez campanha para a petista Gleisi Hoffmann em Curitiba, derrotada pelo prefeito Beto Richa (PSDB) já no primeiro turno. Ela também foi a Natal pedir votos para Fatima Bezera (PT), derrotada por Micarla de Sousa (PV), apoiada pelo oposicionista DEM Em Porto Alegre, sua base política, Dilma viu a colega de legenda Maria do Rosário perder para o prefeito José Fogaça (PMDB) neste domingo. Já o deputado Ciro Gomes (PSB-CE) não conseguiu eleger sua ex-mulher, senadora Patrícia Saboya (PDT). Ela amargou um difícil terceiro lugar na disputa por Fortaleza, após ter tido a candidadura bombardeada com ajuda do próprio irmão de Ciro, o governador Cid Gomes. Ciro já admitiu ser candidato em 2010, mas também não descarta a vaga de vice numa chapa com o PT. A hipótese, hoje, é considerada mais difícil, tendo em vista a vontade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em ter o PMDB numa eventual dobradinha com Dilma Rousseff. Patrimônio Apesar dos dividendos conquistados neste domingo, Serra ainda precisa viabilizar sua candidatura e garantir que seu partido saia unido em torno de seu nome. "O Serra não ganha a eleição presidencial só com São Paulo", ponderou um ministro de Lula sob condição do anonimato. "Lula perdeu em São Paulo em 2002 e venceu as eleições nacionais", acrescentou. Eleger Kassab em São Paulo, de fato, não garante tudo, mas o deixa adiantado em relação aos demais possíveis adversários, sobretudo considerando seus desempenhos com a abertura das urnas. Ele não só foi o responsável pela derrota do PT em São Paulo como conseguiu acumular forças dentro do partido. A performance do tucano Aécio Neves em BH o coloca em desvantagem na disputa partidária, caso ela venha a ocorrer. 'Noiva' O PMDB não tem nomes naturais à sucessão presidencial, mas valorizou seu passe nesta eleição e se transformou na grande noiva de 2010. Com 1203 prefeitos eleitos em todo o País (1195 no primeiro turno e 8 no segundo), o partido se consolidou como sujeito mais cobiçado na corrida pelo Planalto daqui a dois anos. Adversários, PT e PSDB já são pretendentes. Nesta eleição, os tucanos saíram na frente, ocupando o segundo lugar entre os partidos que mais tiveram prefeitos eleitos, com 787. O PT aparece em 3º, com 557. Em quarto, vem o PP, com 551, seguido pelo DEM, com 498 prefeitos eleitos, incluindo São Paulo, com o maior eleitorado do País. Gilberto Kassab, eleito na capital paulista, tem como vice Alda Marco Antônio, do PMDB. (com Francisco Carlos de Assis e Célia Froufe, da Agência Estado, e Reuters)