No Ban, Haraguchi 'empresta' nome e técnicas do mestre

Há 30 anos no Brasil e afastado do Miyabi desde maio, Haraguchi diz se sentir como se estivesse "começando do zero". No Ban o chef japonês vai ter autonomia. Principalmente na elaboração do cardápio. O restaurante tem dois pisos, no térreo funciona o balcão de sushis e uma ala com mesas.

A parte mais impressionante é o andar de cima, onde ficam os "ozashiki" (as salas de tatame) e uma área aberta para fumantes, que terão a companhia de uma cerejeira.

Na terça-feira, a reportagem do Paladar provou dois dos pratos novos que Haraguchi incluirá no cardápio do Ban: o pato na panela de barro (magret cozido num saboroso caldo dashi com shiitake, shimeji, tofu e acelga, R$ 50) e o totenabe (cozido de missô com camarão, lula, garoupa, cogumelos, tofu, acelga chinesa e um "espaguete" de batata, R$ 60 a porção individual). Haraguchi cuidará não só dos pratos quentes, sua especialidade, mas também dos sushis e sashimis. Para isso, contará com a ajuda de Robson, ex-Shin Zushi. Há ainda uma chapa, logo na entrada, para fazer teppan.