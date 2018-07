No bar, como se fosse em casa Pequeno, com som alto e sofás e poltronas no lugar das cadeiras e mesas, o clima no simpático Naïve, aberto em Higienópolis no começo de março, é de festa na sala de casa, mas com barman. Tem até TV! (quer dizer, um telão, no qual dependendo da noite há projeções temáticas ou até jogos de basquete).