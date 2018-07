No Brasil, 1 milhão tem o vírus, mas só 14 mil se tratam Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 1 milhão de brasileiros sejam portadores do vírus da hepatite C, mas só 14 mil estão em tratamento no País - a maioria sequer sabe que tem o vírus. A cura espontânea ocorre em 50% dos casos. E 90% dos casos são assintomáticos, o que atrasa o diagnóstico e o tratamento.