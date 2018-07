No Brasil, banco reduz perda com hidrelétrica

Outro grande banco de germoplasma da região é o da Eletronorte, criado para compensar a inundação de 2.800 quilômetros quadrados provocada no Pará pela Hidrelétrica de Tucuruí, em 1984. "Além das câmaras frias para conservação, temos quatro áreas de preservação na mata", diz Rubens Ghilardi Junior, consultor ambiental da empresa.

A criação do banco foi precedida de um inventário. Pesquisadores saíram a campo para coletar espécies. Em uma das 1.600 ilhas formadas no lago da usina, a empresa instalou a Ilha de Germoplasma: um berçário de sementes e material genético. "Temos 130 espécies plantadas lá."

Para obter as sementes florestais é preciso colhê-las, de preferência nas copas das árvores, o que garante sua qualidade. Entre os métodos usados estão o rapel e a escalada com uso de esporas.

Coordenadora do Laboratório de Sementes Florestais da Embrapa, em Belém, Noemi Vianna afirma que a preservação de sementes nativas ganhou impulso com projetos de reflorestamento. "Tem muita gente acreditando no plantio comercial de nativas, algo que há 20 anos só grandes empresas faziam."