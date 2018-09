No Brasil, é preciso preparar semiárido e áreas de encosta No Brasil, a desertificação no semiárido e as moradias urbanas em área de risco são prioridades no que diz respeito à adaptação ao aquecimento global. A afirmação é da secretária nacional de Mudanças Climáticas, Branca Americano. "Essa é uma avaliação inicial. Estamos num momento de levantar essas informações", diz. Para a secretária, no caso do semiárido será preciso "trabalhar com ações que possam tornar a economia mais independente da variabilidade climática ou promover irrigação, como a por gotejamento".